x
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 октября 2025
|
22 октября 2025
|
последняя новость: 14:36
22 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Маккаби" (Хайфа) выиграл дело против футбольных хулиганов

Футбол
время публикации: 22 октября 2025 г., 13:57 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 13:57
"Маккаби" (Хайфа) выиграл дело против футбольных хулиганов
AP Photo/Denes Erdos, File

Футбольный клуб "Маккаби" (Хайфа) выиграл дело против 6 фанатов, сообщаетIce.

Они участвовали в беспорядках, которые привели к срыву матча против тель-авивского "Маккаби" в прошлом сезоне.

Сумма иска 1.7 миллиона шекелей.

Напомним, в январе 2025 года матч чемпионата Израиля по футболу был сорван, что привело к техническому поражению "Маккаби" (Хайфа).

Клуб был оштрафован. С команды было снято 1 очко и 1 очко условно.

Сегодня утром мировой суд Ришон ле-Циона удовлетворил иск клуба.

Это прецедентное решение должно стать сигналом футбольным хулиганам.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтянки сыграли вничью со сборной Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 октября 2025

День разгромов. Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 октября 2025

"Барселона" разгромила "Олимпиакос". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 октября 2025

Беспорядки на стадионе в Тель-Авиве, пострадали 15 человек. Полиция запретила матч