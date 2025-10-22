"Маккаби" (Хайфа) выиграл дело против футбольных хулиганов
Футбольный клуб "Маккаби" (Хайфа) выиграл дело против 6 фанатов, сообщаетIce.
Они участвовали в беспорядках, которые привели к срыву матча против тель-авивского "Маккаби" в прошлом сезоне.
Сумма иска 1.7 миллиона шекелей.
Напомним, в январе 2025 года матч чемпионата Израиля по футболу был сорван, что привело к техническому поражению "Маккаби" (Хайфа).
Клуб был оштрафован. С команды было снято 1 очко и 1 очко условно.
Сегодня утром мировой суд Ришон ле-Циона удовлетворил иск клуба.
Это прецедентное решение должно стать сигналом футбольным хулиганам.
