Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтянки сыграли вничью со сборной Греции

В матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 17 лет) сборные Израиля и Греции сыграли вничью 1:1.

На 8-й минуте Ахава Бабаджанов вывела израильтянок вперед.

На 86-й минуте Агапи Лампру сравняла счет.

В первом матче израильтянки победили сборную Эстонии 3:1.

Завтра сборная Израиля сыграет с командой Албании.

Сборные Израиля и Греции набрали по 4 очка, Албании и Эстонии - по 1.