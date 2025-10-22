Отборочный матч юниорского чемпионата Европы. Израильтянки сыграли вничью со сборной Греции
время публикации: 22 октября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 22 октября 2025 г., 10:59
В матче отборочного турнира юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсменки до 17 лет) сборные Израиля и Греции сыграли вничью 1:1.
На 8-й минуте Ахава Бабаджанов вывела израильтянок вперед.
На 86-й минуте Агапи Лампру сравняла счет.
В первом матче израильтянки победили сборную Эстонии 3:1.
Завтра сборная Израиля сыграет с командой Албании.
Сборные Израиля и Греции набрали по 4 очка, Албании и Эстонии - по 1.
