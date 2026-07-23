"Бейтар" победил АЕК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций

Иерусалимский "Бейтар" с победы начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций. В первом матче израильский клуб на выезде обыграл кипрский АЕК (Ларнака) со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Брайан Карабали, отличившийся ударом со штрафного. Незадолго до этого хозяева остались вдесятером после удаления защитника Мика ван дер Хорна.

Ответный матч состоится 30 июля.