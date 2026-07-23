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Спорт

"Бейтар" победил АЕК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций

Футбол
время публикации: 23 июля 2026 г., 21:33 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 21:33
"Бейтар" победил АЕК в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций
AP Photo/Maya Alleruzzo

Иерусалимский "Бейтар" с победы начал выступление во втором квалификационном раунде Лиги конференций. В первом матче израильский клуб на выезде обыграл кипрский АЕК (Ларнака) со счетом 1:0.

Единственный гол на 75-й минуте забил Брайан Карабали, отличившийся ударом со штрафного. Незадолго до этого хозяева остались вдесятером после удаления защитника Мика ван дер Хорна.

Ответный матч состоится 30 июля.

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