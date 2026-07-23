К розыскам четырехлетнего Юваля Когана подключается ШАБАК

Данные четырехлетнего Юваля Когана, который пропал в четверг в районе пляжа Хофит в Ашкелоне, переданы полицией Службе общей безопасности (ШАБАК). Следователи ШАБАКа подключаются к розыскам мальчика.

Напомним, в четверг днем пропал четырехлетний Юваль Коган, полиция Южного округа проводит масштабную поисковую операцию по розыску мальчика, пропавшего в районе пляжа Хофит в Ашкелоне.

В поисках задействованы сотрудники полиции, авиационное подразделение, морская полиция, волонтеры, водолазы поисковых подразделений полиции, а также представители других экстренных и спасательных служб.

Поиски ведутся с воздуха, на море и на суше с использованием различных оперативных средств. Спасатели обследуют побережье и прилегающую территорию в попытке как можно скорее найти ребенка.

Полиция вновь обращается к гражданам с просьбой проявить бдительность. Приметы пропавшего мальчика: худощавый, каштановые волосы. Особая примета: родинка на щеке. Описание одежды: зеленая рубашка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Юваля Когана или сведениями, которые могут помочь в его поисках, просят сообщить об этом по телефону экстренной службы полиции 100 или в полицейский участок Ашкелона по телефону 08-6771440.