Болельщики израильского "Бейтара" подверглись нападению в Ларнаке

Перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Бейтаром" (Иерусалим) и АЕК (Ларнака) в кипрской Ларнаке произошло нападение на израильских болельщиков, сообщает в четверг 23 июля "А-Йом".

По информации издания, для израильских болельщиков были организованы специальные автобусы, которые перевезли примерно 400 болельщиков "Бейтара" из гостиницы к стадиону. Но возле парковки стадиона их ожидала засада: на болельщиков из одного автобуса напала толпа с дубинками. Израильтяне начали защищаться.

По данным израильской стороны, столкновение на парковке завершилось задержанием одного гражданина Израиля. Два израильтянина получили легкие травмы и не нуждались в серьезной медицинской помощи. С кипрской стороны сообщается об одном пострадавшем и шести задержанных.

Матч между "Бейтаром" и АЕК проходит в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Ответная встреча состоится на следующей неделе в Бухаресте, поскольку проведение домашних матчей в Израиле по-прежнему не разрешено. Победитель пары встретится с победителем противостояния между венской "Аустрией" и латвийской "Лиепаей".