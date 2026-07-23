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Спорт

Болельщики израильского "Бейтара" подверглись нападению в Ларнаке

Кипр
Футбол
Антисемитизм
время публикации: 23 июля 2026 г., 20:21 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 20:27
Болельщики израильского "Бейтара" подверглись нападению в Ларнаке
AP Photo/Maya Alleruzzo

Перед первым матчем второго квалификационного раунда Лиги конференций между "Бейтаром" (Иерусалим) и АЕК (Ларнака) в кипрской Ларнаке произошло нападение на израильских болельщиков, сообщает в четверг 23 июля "А-Йом".

По информации издания, для израильских болельщиков были организованы специальные автобусы, которые перевезли примерно 400 болельщиков "Бейтара" из гостиницы к стадиону. Но возле парковки стадиона их ожидала засада: на болельщиков из одного автобуса напала толпа с дубинками. Израильтяне начали защищаться.

По данным израильской стороны, столкновение на парковке завершилось задержанием одного гражданина Израиля. Два израильтянина получили легкие травмы и не нуждались в серьезной медицинской помощи. С кипрской стороны сообщается об одном пострадавшем и шести задержанных.

Матч между "Бейтаром" и АЕК проходит в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций. Ответная встреча состоится на следующей неделе в Бухаресте, поскольку проведение домашних матчей в Израиле по-прежнему не разрешено. Победитель пары встретится с победителем противостояния между венской "Аустрией" и латвийской "Лиепаей".

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