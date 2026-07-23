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Израиль

Поиски Юваля Когана продлятся и ночью с использованием всех возможных средств

Розыск
Ашкелон
Дети
время публикации: 23 июля 2026 г., 22:47 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 23:03
Поиски Юваля Когана продлятся и ночью с использованием всех возможных средств
Пресс-служба полиции Израиля

Сотни сотрудников полиции при поддержке спасательных служб, волонтеров и авиационного подразделения полиции продолжают поиски четырехлетнего Юваля Когана, которого в последний раз видели в четверг утром в районе пляжа Хофит в Ашкелоне.

По данным спасательных служб, мальчик пропал в четверг утром: отец с Ювалем и двумя дочерьми шел вдоль берега моря, и на определенном этапе отец отвлекся. Когда он обернулся, мальчика рядом уже не было. При этом дети утверждали, что в воду Юваль не входил. Службы безопасности рассматривают все возможные версии его исчезновения. К розыскам привлечен ШАБАК.

Поисковые работы ведутся вдоль побережья и на прилегающей территории с использованием технологических средств и различных оперативных возможностей, чтобы как можно быстрее найти ребенка.

Командующий Южным округом полиции генерал-майор Хаим Бублиль провел на месте специальное совещание с участием командиров подразделений и представителей экстренных и спасательных служб. В ходе совещания была представлена оперативная обстановка, рассмотрен ход поисковой операции и обсуждены меры по расширению района поисков.

По итогам совещания Бублиль распорядился продолжать и усиливать поиски в течение ночи, задействовав все силы и средства, имеющиеся в распоряжении полиции и взаимодействующих служб, до обнаружения ребенка.

Полиция продолжит информировать о развитии ситуации и призывает граждан сохранять бдительность. Любую информацию, которая может помочь в поисках Юваля Когана, просят сообщать по телефону 100 или в полицейский участок Ашкелона по телефону 08-6771440.

Приметы пропавшего мальчика: худощавый, каштановые волосы. Особая примета: родинка на щеке. Описание одежды: зеленая рубашка.

Израиль
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