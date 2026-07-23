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Суд отклонил иск Яира Нетаниягу против журналиста "Гаарец" Ури Мисгава: "Новости это не слежка"

Суд
время публикации: 23 июля 2026 г., 22:21 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 22:24
Суд отклонил иск Яира Нетаниягу против журналиста "Гаарец" Ури Мисгава: "Новости это не слежка"
Avshalom Sassoni/Flash90

Мировой суд Иерусалима отклонил просьбу Яира Нетаниягу (недавно сменившего имя на "Йонатан Хон") вынести запретительное постановление в отношении журналиста "Гаарец" Ури Мисгава. Как сообщает "Маарив", судья в своем вердикте указал, что публикации Мисгава "не могут служить основанием для вывода о факте преследования сына Нетаниягу – ни с точки зрения их частоты, ни с точки зрения их содержания".

Судья указал также, что публикации о смене Яиром Нетаниягу имени не нарушают закон, и должны рассматриваться "как предсказуемое последствие для любого человека, изменившего свое имя в реестре населения".

Напомним, Яир Нетаниягу обратился в суд после того, как Ури Мисгав опубликовал информацию о том, что сын главы правительства официально сменил имя в реестре населения МВД на "Йонатан Хон". Сын премьера утверждал, что речь идет о слежке за ним и его жизнью.

После состоявшегося ранее в этом месяце судебного заседания Мисгав рассказал, что судья "вел процесс по существу и было заметно его желание быстро завершить разбирательство". По словам журналиста, вне протокола Яир Нетаниягу упоминал Эхуда Барака и Фонд Векснера, утверждал, что Мисгав является частью "системы слежки, финансируемой миллионами", предложил ему "лечиться в психиатрической больнице "Абарбанель"", а сам журналист в ответ посоветовал Нетаниягу "найти работу".

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