После терактов ЦАХАЛ начал масштабную операцию в Тубасе и Байт-Фурике

В связи с резкой эскалацией обстановки в Иудее и Самарии и после двух терактов в районе поселков Итамар и Ганим в зоне ответственности бригад "Шомрон" и "Менаше" ЦАХАЛ начал масштабную антитеррористическую операцию в населенных пунктах, из которых вышли террористы.

В настоящее время подразделения ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Байт-Фурик, в зоне ответственности бригады "Шомрон". Военнослужащие вошли в дом одного из террористов, совершивших нападение в Самарии, провели обыски в нескольких зданиях и допросили нескольких подозреваемых.

Одновременно силы ЦАХАЛа вошли в район деревни Тубас, в зоне ответственности бригады "Менаше", где проживал террорист, совершивший нападение в районе Ганим и ранивший военнослужащего. Военные вошли в дом террориста и продолжают антитеррористическую операцию в деревне.