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Израиль

После терактов ЦАХАЛ начал масштабную операцию в Тубасе и Байт-Фурике

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 23 июля 2026 г., 21:01 | последнее обновление: 23 июля 2026 г., 21:07
После терактов ЦАХАЛ начал масштабную операцию в Тубасе и Бейт-Фурике
Пресс-служба ЦАХАЛа

В связи с резкой эскалацией обстановки в Иудее и Самарии и после двух терактов в районе поселков Итамар и Ганим в зоне ответственности бригад "Шомрон" и "Менаше" ЦАХАЛ начал масштабную антитеррористическую операцию в населенных пунктах, из которых вышли террористы.

В настоящее время подразделения ЦАХАЛа проводят операцию в деревне Байт-Фурик, в зоне ответственности бригады "Шомрон". Военнослужащие вошли в дом одного из террористов, совершивших нападение в Самарии, провели обыски в нескольких зданиях и допросили нескольких подозреваемых.

Одновременно силы ЦАХАЛа вошли в район деревни Тубас, в зоне ответственности бригады "Менаше", где проживал террорист, совершивший нападение в районе Ганим и ранивший военнослужащего. Военные вошли в дом террориста и продолжают антитеррористическую операцию в деревне.

Израиль
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