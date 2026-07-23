В Глазго открываются Игры Содружества в сокращенном формате

В четверг, 23 июля, в Глазго открываются XXIII Игры Содружества. Соревнования продлятся до 2 августа, в них примут участие около трех тысяч спортсменов. Будет разыграно 215 комплектов наград.

Программа Игр значительно сокращена по сравнению с предыдущими турнирами: соревнования пройдут в десяти видах спорта на четырех объектах. В программу вошли легкая атлетика, плавание, гимнастика, велоспорт, бокс, дзюдо, тяжелая атлетика, боулинг, нетбол и баскетбол 3×3. При этом организаторы заявляют о рекордном числе соревнований для параспортсменов.

Глазго получил право провести Игры после отказа австралийского штата Виктория, где расходы на организацию могли вырасти до семи миллиардов австралийских долларов. Шотландский город предложил более компактную модель, основанную на использовании уже существующей инфраструктуры. Бюджет турнира оценивается примерно в 150 миллионов фунтов.

Церемония открытия пройдет в крытой арене OVO Hydro. Для Глазго это вторые Игры Содружества за 12 лет: город уже принимал соревнования в 2014 году, однако нынешний турнир будет значительно скромнее по масштабу и числу зрителей.