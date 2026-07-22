Испанская федерация хочет продлить контракт с Луисом де ла Фуэнте до 2030 года

Королевская испанская футбольная федерация намерена предложить главному тренеру национальной сборной Луису де ла Фуэнте продлить контракт до чемпионата мира 2030 года. Об этом сообщает газета AS.

Нынешнее соглашение де ла Фуэнте действует до окончания чемпионата Европы 2028 года. Президент федерации Рафаэль Лусан считает приоритетной задачей сохранить тренера еще на два года и поручить ему подготовку команды к чемпионату мира, который примут Испания, Португалия и Марокко. Переговоры планируется начать после летних отпусков.

В федерации намерены не только продлить срок контракта, но и пересмотреть его финансовые условия с учетом последних успехов сборной. Де ла Фуэнте возглавил главную команду Испании после чемпионата мира 2022 года, ранее работая со сборной до 21 года. Под его руководством испанцы выиграли Лигу наций, чемпионат Европы 2024 года и чемпионат мира 2026 года.

Лусан ранее заявлял, что хотел бы видеть де ла Фуэнте во главе команды и в 2030 году, когда Испания станет одним из хозяев мирового первенства. Официальное соглашение пока не заключено.