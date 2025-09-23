x
23 сентября 2025
|
последняя новость: 14:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 сентября 2025
|
23 сентября 2025
|
последняя новость: 14:48
23 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Параплавание: израильтяне завоевали четыре медали на ЧМ в Сингапуре

Плавание
время публикации: 23 сентября 2025 г., 13:53 | последнее обновление: 23 сентября 2025 г., 14:04
Ами Дадаон
Olivier Fitoussi/Flash90

Израильская сборная на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, проходящему в Сингапуре, завоевала уже четыре медали.

Три медали завоевал Ами Дадаон – два "золота" (100 м вольным стилем и 50 м брассом), а также "серебро" за 150 метров комплексным плаванием.

Кроме того, "бронзу" на дистанции 100 метров на спине завоевал израильтянин Ияд Шалаби, который пропустил паралимпиаду в Париже из-за тяжелой болезни и смерти отца.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 сентября 2025

Параплавание: Ами Дадаон завоевал два "золота" на ЧМ в Сингапуре