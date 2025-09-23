Параплавание: израильтяне завоевали четыре медали на ЧМ в Сингапуре

Израильская сборная на чемпионате мира по паралимпийскому плаванию, проходящему в Сингапуре, завоевала уже четыре медали.

Три медали завоевал Ами Дадаон – два "золота" (100 м вольным стилем и 50 м брассом), а также "серебро" за 150 метров комплексным плаванием.

Кроме того, "бронзу" на дистанции 100 метров на спине завоевал израильтянин Ияд Шалаби, который пропустил паралимпиаду в Париже из-за тяжелой болезни и смерти отца.