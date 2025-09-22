Параплавание: Ами Дадаон завоевал два "золота" на ЧМ в Сингапуре
время публикации: 22 сентября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 15:56
Израильский спортсмен Ами Дадаон завоевал вторую золотую медаль на чемпионате мира по параплаванию: он выиграл финал 100 м вольным стилем (S4) с результатом 1:19.49.
Накануне Дадаон взял "золото" на 50 м брассом (SB3), установив рекорд Израиля 48:17.
Ами Дадаон – действующий двукратный паралимпийский чемпион (Токио-2020, Париж-2024) и мировой рекордсмен на 50/100/200 м вольным стилем в классе S4.