x
24 августа 2025
|
последняя новость: 11:14
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
24 августа 2025
|
24 августа 2025
|
последняя новость: 11:14
24 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бокс. Израильтянин Ян Зак проведет поединок в Дубае 13 сентября

Бокс
время публикации: 24 августа 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 11:01
Бокс. Израильтянин Ян Зак проведет поединок в Дубае 13 сентября
AP Photo/Etienne Laurent, File

Израильский боксер-полутяж Ян Зак проведет следующий бой 13 сентября в Дубае.

Его соперником будет Стивен Ньяманга (Танзания).

Ян "Терминатор" Зак победил во всех трех поединках на профессиональном уровне.

Он пятикратный чемпион Израиля, победитель молодежного чемпионата Европы 2022 года.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2022

Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянин завоевал золотую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 марта 2022

Молодежный чемпионат Европы по боксу. Израильтянка завоевала бронзовую медаль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2022

"Гора Клиган" из "Игры престолов" удачно дебютировал в боксе
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 марта 2022

Владимир Кличко: "Помогите нам в войне с Путиным"