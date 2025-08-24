Бокс. Израильтянин Ян Зак проведет поединок в Дубае 13 сентября
время публикации: 24 августа 2025 г., 11:01 | последнее обновление: 24 августа 2025 г., 11:01
Израильский боксер-полутяж Ян Зак проведет следующий бой 13 сентября в Дубае.
Его соперником будет Стивен Ньяманга (Танзания).
Ян "Терминатор" Зак победил во всех трех поединках на профессиональном уровне.
Он пятикратный чемпион Израиля, победитель молодежного чемпионата Европы 2022 года.
