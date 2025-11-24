Умер Никита Симонян – легенда "Спартака", старейший олимпийский чемпион по футболу

23 ноября на 100-м году жизни умер Никита Симонян – легендарный нападающий московского "Спартака", олимпийский чемпион 1956 года и один из самых уважаемых людей в истории советского и российского футбола. Ему было 99 лет.

Президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что 20 ноября Симонян почувствовал себя плохо, был госпитализирован, а 23 ноября скончался в больнице.

Никита Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире, в армянской семье. В 1940-е он пробился в большой футбол через "Динамо" Сухуми и московские "Крылья Советов", а с 1949 года перешел в "Спартак", где стал одним из символов клуба.

За "Спартак" он провел в чемпионате страны 233 матча и забил 133 гола, а всего в официальных играх за клуб – 160 мячей, что сделало его лучшим бомбардиром в истории команды. Со "Спартаком" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды обладателем Кубка СССР.

В составе сборной СССР Симонян сыграл 20 матчей и забил 10 голов, стал олимпийским чемпионом Мельбурна-1956 и участвовал в чемпионате мира 1958 года, где сборная СССР дошла до четвертьфинала.

После завершения карьеры игрока Симонян стал тренером: дважды возглавлял "Спартак", с которым выиграл чемпионат СССР (1962, 1969) и Кубок СССР, а также привел "Арарат" (Ереван) к "золотому дублю" – чемпионству и Кубку СССР в 1973 году. Позже работал с клубами и сборной СССР, а затем был футбольным функционером, много лет занимал пост первого вице-президента РФС.