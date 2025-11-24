Times: британская полиция использовала ложь для запрета на присутствие болельщиков "Маккаби"

Британская полиция, по данным The Sunday Times, использовала недостоверную разведывательную информацию, чтобы добиться запрета на присутствие болельщиков "Маккаби" (Тель-Авив) на выездном матче Лиги Европы против "Астон Виллы", который прошел 6 ноября на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Согласно публикации, полиция графства Уэст-Мидлендс пришла к выводу, что поездка израильских болельщиков на игру представляет "высокий риск" для общественной безопасности. На основании этого выводa местный Совет по безопасности рекомендовал полностью запретить присутствие фанатов "Маккаби" на трибунах.

Как пишет The Sunday Times, в секретном досье, подготовленном полицией Уэст-Мидлендса, в обоснование запрета приводились события вокруг матча Лиги Европы между "Аяксом" и "Маккаби Тель-Авив" в Амстердаме в ноябре 2024 года. В документе утверждалось, что израильские болельщики якобы: "бросали в реку ни в чем не повинных прохожих"; "в количестве 500-600 человек целенаправленно нападали на мусульманские общины"; обладали навыками "организованных, подготовленных бойцов". При этом также утверждалось, что голландская полиция якобы задействовала до 5000 сотрудников для пресечения беспорядков.

Однако полиция Нидерландов в комментариях Sunday Times эти утверждения опровергла. Представитель амстердамской полиции заявил, что: известных случаев, когда болельщики "Маккаби" бросали кого-то в воду, был один – и речь шла о самом болельщике "Маккаби", которого заставили кричать "Free Palestine", чтобы выбраться из воды; данных о "500-600 фанатах, целенаправленно атакующих мусульман", у полиции нет; на самом деле было задействовано около 1200 сотрудников полиции в разных сменах; полиция Нидерландов не ведет учет того, кто из болельщиков имеет отношение к ЦАХАЛу и является "подготовленным бойцом".

Несмотря на опровержения голландской стороны, полиция Уэст-Мидлендса настаивает, что ее тогдашняя оценка была основана на "информации и разведданных" и была проверена профильными структурами по борьбе с футбольным хулиганством в Великобритании.

Решение о запрете израильских болельщиков вызвало в Британии широкий резонанс и обвинения в дискриминации. Ряд политиков, включая премьер-министра, ранее критиковали решение лишить фанатов "Маккаби" права выезда на матч, подчеркивая, что задача полиции – обеспечить безопасность для всех болельщиков, а не исключать целые группы.

Матч "Астон Вилла" – "Маккаби Тель-Авив" 6 ноября прошел под охраной более 700 полицейских и без израильских фанатов на трибунах, на фоне масштабных пропалестинских протестов у стадиона.