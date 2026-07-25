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Чемпионат Европы по баскетболу: юношеская сборная Израиля обыграла греков

Баскетбол
время публикации: 25 июля 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 25 июля 2026 г., 18:40
Чемпионат Европы по баскетболу: юношеская сборная Израиля обыграла греков
AP Photo/Jae C. Hong

Юношеская сборная Израиля по баскетболу (до 18 лет) отлично начала чемпионат Европы в Италии, обыграв Грецию со счетом 93:84.

За полторы минуты до конца израильтяне проигрывали 9 очков и были на грани поражения. Но затем совершили невероятный камбэк – забили 9 очков подряд, не пропустив ни одного, и сравняли счет (77:77).

В овертайм израильтяне спокойно довели игру до победы.

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