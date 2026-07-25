Чемпионат Европы по баскетболу: юношеская сборная Израиля обыграла греков

Юношеская сборная Израиля по баскетболу (до 18 лет) отлично начала чемпионат Европы в Италии, обыграв Грецию со счетом 93:84.

За полторы минуты до конца израильтяне проигрывали 9 очков и были на грани поражения. Но затем совершили невероятный камбэк – забили 9 очков подряд, не пропустив ни одного, и сравняли счет (77:77).

В овертайм израильтяне спокойно довели игру до победы.