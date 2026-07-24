Три израильских клуба одержали победы в еврокубках

Три израильских футбольных клуба выиграли первые матчи второго отборочного раунда европейских турниров, состоявшиеся вечером 23 июля.

Тель-авивский "Маккаби" в гостях разгромил тираспольский "Шериф" со счетом 5:0 в квалификации Лиги Европы. Уже к перерыву израильская команда вела 2:0 и практически обеспечила себе выход в следующий раунд.

В квалификации Лиги конференций тель-авивский "Апоэль", проводивший домашний матч в Венгрии, победил чемпиона Болгарии "Лудогорец" – 2:0.

"Бейтар" добился гостевой победы над АЕК Ларнака – 1:0.

Ответные встречи состоятся 30 июля. "Маккаби" примет "Шериф", "Апоэль" сыграет в Болгарии, а "Бейтар" проведет ответный матч с АЕК в Израиле.