17 футболистов и тренеров команды лиги "Леумит" подозреваются в сдаче игр

Следователи центрального подразделения Прибрежного округа полиции Израиля задержали в понедельник, 26 января, 17 подозреваемых в мошенничестве с результатами футбольных матчей.

Все задержанные связаны с клубом "М.С. Кирьят-Ям" из лиги "Леумит" – второго по силе дивизиона израильского футбола. Среди задержанных – футболисты и члены руководства команды.

Согласно заявлению полиции, задержанные подозреваются в покупке и продаже матчей в течение последних трех лет и в причастности к деятельности организованной преступной организации.

В ходе расследования возникли уголовные подозрения, согласно которым ОПГ была вовлечена в управленческую и экономическую деятельность клуба, используя его как платформу для совершения уголовных преступлений и отмывания нелегального капитала.