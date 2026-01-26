x
26 января 2026
|
последняя новость: 10:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 января 2026
|
26 января 2026
|
последняя новость: 10:44
26 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Australian Open: определились четвертьфиналисты, Джокович прошел без игры

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
Австралия
время публикации: 26 января 2026 г., 09:33 | последнее обновление: 26 января 2026 г., 09:38
Australian Open: определились четвертьфиналисты, Джокович прошел без игры
AP Photo/Dar Yasin

На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне в 1/8 финала Джессика Пегула выбила действующую чемпионку Мэдисон Киз – 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал.

Аманда Анисимова обыграла Ван Синьюй – 7:6(4), 6:4 и теперь сыграет с Пегулой в 1/4 финала.

Елена Рыбакина уверенно прошла Элиз Мертенс – 6:1, 6:3, выйдя в четвертьфинал.

Лоренцо Музетти победил Тэйлора Фритца – 6:2, 7:5, 6:4 и в четвертьфинале сыграет с Новаком Джоковичем.

Джокович прошел в 1/4 финала без игры: его соперник Якуб Меншик снялся из-за травмы.

Также в 1/4 финала сыграют:

Карлос Алькарас – с Алексом де Минауром.

Александр Зверев – с Лирнером Тьеном.

Арина Соболенко – с Ивой Йович.

Коко Гауфф – с Элиной Свитолиной.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 января 2026

Australian Open: 18-летняя американка Йович разгромила Путинцеву, Тьен победил Медведева
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 января 2026

Джокович вышел в 4-й круг Australian Open: 400-я победа в турнирах "Большого шлема"