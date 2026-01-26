Australian Open: определились четвертьфиналисты, Джокович прошел без игры

На Открытом чемпионате Австралии в Мельбурне в 1/8 финала Джессика Пегула выбила действующую чемпионку Мэдисон Киз – 6:3, 6:4 и вышла в четвертьфинал.

Аманда Анисимова обыграла Ван Синьюй – 7:6(4), 6:4 и теперь сыграет с Пегулой в 1/4 финала.

Елена Рыбакина уверенно прошла Элиз Мертенс – 6:1, 6:3, выйдя в четвертьфинал.

Лоренцо Музетти победил Тэйлора Фритца – 6:2, 7:5, 6:4 и в четвертьфинале сыграет с Новаком Джоковичем.

Джокович прошел в 1/4 финала без игры: его соперник Якуб Меншик снялся из-за травмы.

Также в 1/4 финала сыграют:

Карлос Алькарас – с Алексом де Минауром.

Александр Зверев – с Лирнером Тьеном.

Арина Соболенко – с Ивой Йович.

Коко Гауфф – с Элиной Свитолиной.