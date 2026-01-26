Daily Mail: Михаэль Шумахер "уже не прикован к постели", но по-прежнему не может ходить

Легенда "Формулы-1" Михаэль Шумахер, получивший тяжелую травму головы в результате несчастного случая на горнолыжном курорте в декабре 2013 года, больше не прикован к постели, однако ходить не может, пишет Daily Mail.

По сведениям издания, Шумахера перевозят в инвалидной коляске, его сопровождает круглосуточно команда медиков. В материале утверждается, что Михаэль может понимать часть происходящего вокруг, хотя неясно, насколько полно он осознает ситуацию.

Семья Шумахера не раскрывает подробностей состояния здоровья и избегает публичных комментариев. Информация Daily Mail основана на источниках, с которыми беседовал журналист издания.

Михаэлю Шумахеру – знаменитому автогонщику "Формулы-1", семикратному чемпиону мира – 56 лет. После тяжелой черепно-мозговой травмы на горнолыжном курорте в 2013 году он не способен передвигаться самостоятельно и полноценно общаться.

Михаэль родился в Хюрт-Хермюльхайме (Северный Рейн-Вестфалия, Германия). Увлекся картингом в раннем детстве. Участвовал в гонках "Формулы-3" и "Формулы-3000". С 1991 года – в "Формуле 1", 19 сезонов 1991-2006, 2010-2012 – команды Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes.

Женат, двое детей. Сын тоже стал гонщиком.