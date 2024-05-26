Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль
время публикации: 26 мая 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 06:36
В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили болгарки.
Второе место заняли итальянки, третье - испанки.
Израильтянки заняли пятое место.
В командном многоборье (результаты группового и индивидуального многоборья) победили болгарки (343.150 балла).
На втором месте итальянки (338.550).
Сборная Израиля заняла третье место.
В индивидуальном многоборье Израиль представляли Даниэла Муниц и Дарья Атаманов.
В групповом - Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 мая 2024