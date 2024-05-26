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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль

время публикации: 26 мая 2024 г., 06:36 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 06:36
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная Израиля завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Ariel Schalit

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В групповом многоборье победили болгарки.

Второе место заняли итальянки, третье - испанки.

Израильтянки заняли пятое место.

В командном многоборье (результаты группового и индивидуального многоборья) победили болгарки (343.150 балла).

На втором месте итальянки (338.550).

Сборная Израиля заняла третье место.

В индивидуальном многоборье Израиль представляли Даниэла Муниц и Дарья Атаманов.

В групповом - Шани Баканов, Адар Фридманн, Роми Парицки, Офир Шахам и Диана Сверцов.

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