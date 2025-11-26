Бобслей. Израильтяне заняли шестое место в Канаде
время публикации: 26 ноября 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 12:38
В Уистлере, Канада, прошел этап Североамериканского кубка по бобслею и скелетону.
В соревнованиях четверок победила сборная Ямайки.
Второе и третье места заняли канадские экипажи.
Израильтяне Адам Эдельман, Доминик Залески, Филип Яролимек и Уорд Форсе заняли шестое место.
