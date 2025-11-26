x
26 ноября 2025
|
последняя новость: 13:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 ноября 2025
|
26 ноября 2025
|
последняя новость: 13:31
26 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Бобслей. Израильтяне заняли шестое место в Канаде

Бобслей
время публикации: 26 ноября 2025 г., 12:38 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 12:38
Бобслей. Израильтяне заняли шестое место в Канаде
AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

В Уистлере, Канада, прошел этап Североамериканского кубка по бобслею и скелетону.

В соревнованиях четверок победила сборная Ямайки.

Второе и третье места заняли канадские экипажи.

Израильтяне Адам Эдельман, Доминик Залески, Филип Яролимек и Уорд Форсе заняли шестое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 марта 2025

Чемпионат мира по бобслею. Израильский дуэт занял 25-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2025

Чемпионат мира по скелетону. Израильтянин занял 25-е место
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 21 февраля 2018

Бобслей. Победили немки. Россиянки на 12-м месте, пара на Нигерии - на 20-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 февраля 2018

Бобслей. Золото поделили дуэты из Канады и Германии