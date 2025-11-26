НХЛ. 11 голов. "Даллас" разгромил "Эдмонтон"
время публикации: 26 ноября 2025 г., 12:00 | последнее обновление: 26 ноября 2025 г., 12:00
В матче регулярного чемпионата НХЛ "Даллас Старз" в гостях разгромил "Эдмонтон Ойлерз" 8:3.
После первого периода 4:0.
"Звезды" одержали седьмую победу в последних девяти играх.
В последних трех домашних матчах "нефтяники" пропустили 21 гол.
4 (1 + 3) очка набрал Уайэтт Джонсон.
Два гола забил Натан Бастиан (Даллас).
Джейми Бенн, открывший счет на 4-й минуте, забил 400-ю шайбу.
Еврейский нападающий "Эдмонтона" Зак Хайман отыграл 17 минут. Показатель 0.
