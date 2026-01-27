Умер бывший главный тренер сборной России по футболу

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался в ночь на 27 января в возрасте 85 лет, сообщает "Спорт-Экспресс".

Причина смерти – рак желудка.

Борис Игнатьев родился в Москве 5 декабря 1940 года. Воспитанник московского "Спартака". В высшей лиге чемпионата СССР провел 7 матчей – в 1964 году в составе команды "Волга" Горький. Играл и за другие клубы. С 1973 года был на тренерской работе. Был помощником Юрия Семина в московском "Локомотиве", киевском "Динамо", работал главным тренером раменского "Сатурна", московских "Торпедо-ЗИЛ" и "Торпедо". Под руководством Игнатьева юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы-1988. Был главным тренером сборной России с 1996 до 1998 год, до этого (1992-1996) входил в ее тренерский штаб.