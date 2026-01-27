Australian Open: Зверев и Соболенко вышли в полуфиналы, матчи прерывали из-за жары

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились новые полуфиналисты. Выступающий за Германию Александр Зверев в четвертьфинале обыграл американца Лирнера Тьена в четырех сетах – 6:3, 6:7(5), 6:1, 7:6(3) – и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем матча Карлос Алькарас – Алекс де Минаур.

У женщин первая ракетка мира Арина Соболенко уверенно прошла 18-летнюю американку Иву Йович – 6:3, 6:0 – и также вышла в полуфинал. Ее следующей соперницей станет победительница встречи Коко Гауфф – Элина Свитолина.

Игровой день проходил в условиях сильной жары: организаторы задействовали протокол экстремальной жары – при температуре выше 40°C приостанавливали матчи на внешних кортах, закрывали крыши на главных аренах и ограничивали тренировки.

Другие полуфиналисты определятся после матчей Мусетти – Джокович и Шелтон – Синнер, Ига Швёнтек – Елена Рыбакина и Джессика Пегула – Аманда Анисимова.