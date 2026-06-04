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Спорт

Хоккей. Финны против возвращения россиян на международную арену

Хоккей
время публикации: 04 июня 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 09:07
Хоккей. Финны против возвращения россиян на международную арену
AP Photo/Darko Bandic

Недавно НХЛ заявила, что никаких бойкотов в связи с возможным возвращением российских хоккеистов на международную арену не предвидится.

Председатель Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен заявил, что позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась, и НХЛ консультаций с представителями Финляндии не проводила.

Международная федерация хоккея рассматривает возможность возвращения россиян на международную арену.

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