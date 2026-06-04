Хоккей. Финны против возвращения россиян на международную арену
время публикации: 04 июня 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 09:07
Недавно НХЛ заявила, что никаких бойкотов в связи с возможным возвращением российских хоккеистов на международную арену не предвидится.
Председатель Финской хоккейной ассоциации Хейкки Хиетанен заявил, что позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась, и НХЛ консультаций с представителями Финляндии не проводила.
Международная федерация хоккея рассматривает возможность возвращения россиян на международную арену.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 03 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 01 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026