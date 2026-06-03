Начался финал Кубка Стэнли. "Вегас" победил "Каролину"

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли "Вегас" одержал волевую победу над "Каролиной" 5:4.

На 13-й минуте матча "Каролина" вела в счете 2:0. Оба гола забил Николай Элерс.

"Вегас" вышел вперед 3:2.

После двух периодов 3:3. На 52-й минуте 4:4.

На 57-й минуте победный гол забил Томаш Хертль.

По 3 очка набрали хоккеисты "Вегаса" Ши Теодор (1 + 2) и Брейден Макнабб (0 + 3).