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Начался финал Кубка Стэнли. "Вегас" победил "Каролину"

Хоккей
НХЛ
время публикации: 03 июня 2026 г., 07:45 | последнее обновление: 03 июня 2026 г., 07:45
Начался финал Кубка Стэнли. "Вегас" победил "Каролину"
AP Photo/Ben McKeown

В первом матче финальной серии Кубка Стэнли "Вегас" одержал волевую победу над "Каролиной" 5:4.

На 13-й минуте матча "Каролина" вела в счете 2:0. Оба гола забил Николай Элерс.

"Вегас" вышел вперед 3:2.

После двух периодов 3:3. На 52-й минуте 4:4.

На 57-й минуте победный гол забил Томаш Хертль.

По 3 очка набрали хоккеисты "Вегаса" Ши Теодор (1 + 2) и Брейден Макнабб (0 + 3).

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