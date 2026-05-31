Чемпионат мира по хоккею. Норвежцы победили канадцев в матче за третье место

время публикации: 31 мая 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 19:08
AP Photo/Darko Bandic

Норвежцы впервые в истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею.

В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме победила канадцев 3:2.

До этого лучшим достижением сборной Норвегии было четвертое место в 1951 году.

В матче группового этапа норвежцы были близки к победе над канадцами. Канадцы отыгрались на 59-й минуте и забили победный гол в овертайме 6:5.

Сегодняшний матч развивался по похожему сценарию.

На 59-й минуте норвежцы вели в счете 2:0.

За 68 секунд Роберт Томас (Сент-Луис Блюз) забросил две шайбы. Канадцы сравняли счет за 8 секунд до конца основного времени.

На 64-й минуте победный гол забил Ноа Стин (Сиракуз Кранч).

// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 31 мая 2026

