Чемпионат мира по хоккею. Норвежцы победили канадцев в матче за третье место
время публикации: 31 мая 2026 г., 19:08 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 19:08
Норвежцы впервые в истории стали бронзовыми призерами чемпионата мира по хоккею.
В матче за третье место сборная Норвегии в овертайме победила канадцев 3:2.
До этого лучшим достижением сборной Норвегии было четвертое место в 1951 году.
В матче группового этапа норвежцы были близки к победе над канадцами. Канадцы отыгрались на 59-й минуте и забили победный гол в овертайме 6:5.
Сегодняшний матч развивался по похожему сценарию.
На 59-й минуте норвежцы вели в счете 2:0.
За 68 секунд Роберт Томас (Сент-Луис Блюз) забросил две шайбы. Канадцы сравняли счет за 8 секунд до конца основного времени.
На 64-й минуте победный гол забил Ноа Стин (Сиракуз Кранч).
