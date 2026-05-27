27 мая 2026
Саудовский футболист опоздал на сборы перед чемпионатом мира из-за кражи паспорта

время публикации: 27 мая 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:03
Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид опоздал на сбор команды перед чемпионатом мира, сообщает Onefootball со ссылкой на Федерацию футбола Саудовской Аравии.

Автомобиль футболиста был ограблен в Амстердаме, куда Абдулхамид приехал на свадьбу.

Пропали личные вещи, в том числе паспорт.

Сауд Абдулхамид присоединится к команде после оформления необходимых документов.

В этом сезоне защитник выступал за "Ланс" (на правах аренды из "Ромы").

