Саудовский футболист опоздал на сборы перед чемпионатом мира из-за кражи паспорта
время публикации: 27 мая 2026 г., 13:03 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 13:03
Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид опоздал на сбор команды перед чемпионатом мира, сообщает Onefootball со ссылкой на Федерацию футбола Саудовской Аравии.
Автомобиль футболиста был ограблен в Амстердаме, куда Абдулхамид приехал на свадьбу.
Пропали личные вещи, в том числе паспорт.
Сауд Абдулхамид присоединится к команде после оформления необходимых документов.
В этом сезоне защитник выступал за "Ланс" (на правах аренды из "Ромы").