Саудовский футболист опоздал на сборы перед чемпионатом мира из-за кражи паспорта

Защитник сборной Саудовской Аравии Сауд Абдулхамид опоздал на сбор команды перед чемпионатом мира, сообщает Onefootball со ссылкой на Федерацию футбола Саудовской Аравии.

Автомобиль футболиста был ограблен в Амстердаме, куда Абдулхамид приехал на свадьбу.

Пропали личные вещи, в том числе паспорт.

Сауд Абдулхамид присоединится к команде после оформления необходимых документов.

В этом сезоне защитник выступал за "Ланс" (на правах аренды из "Ромы").