Лионель Месси получил травму. Тренер сборной Аргентины пока оптимистичен
время публикации: 27 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 12:14
В матче MLS, в котором "Интер Майами" победил "Филадельфия Юнион" 6:4, Лионель Месси получил травму.
Аргентинец схватился за левое бедро, после чего был заменен.
У одного из лучших футболистов мира диагностирована мышечная усталость левого подколенного сухожилия.
Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал "все не так плохо".
В интервью аргентинскому телеканалу DSports он сказал, что было бы лучше, если бы ничего не случилось.
" Теперь нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, и прежде всего, какие новые тесты будут проведены, чтобы подтвердить первоначальный диагноз".
