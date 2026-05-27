последняя новость: 12:17
Лионель Месси получил травму. Тренер сборной Аргентины пока оптимистичен

В матче MLS, в котором "Интер Майами" победил "Филадельфия Юнион" 6:4, Лионель Месси получил травму.

Аргентинец схватился за левое бедро, после чего был заменен.

У одного из лучших футболистов мира диагностирована мышечная усталость левого подколенного сухожилия.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сказал "все не так плохо".

В интервью аргентинскому телеканалу DSports он сказал, что было бы лучше, если бы ничего не случилось.

" Теперь нужно подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, и прежде всего, какие новые тесты будут проведены, чтобы подтвердить первоначальный диагноз".

