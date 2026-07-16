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Ближний Восток

Хуситы готовы перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив по приказу Ирана

Иран
Йемен
Хуситы
Война с Ираном
Судоходство
время публикации: 16 июля 2026 г., 22:31 | последнее обновление: 16 июля 2026 г., 22:39
Хуситы готовы перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив по приказу Ирана
AP Photo/Abdulnasser Alseddik

Иран обратился к йеменскому движению "Ансар Аллах" (хуситам) с просьбой быть готовыми перекрыть судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив, если США нанесут удары по энергетической инфраструктуре Исламской Республики. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Два высокопоставленных иранских представителя сообщили, что этот вариант обсуждался руководством Ирана, а соответствующий сигнал уже был передан союзникам Тегерана в Йемене.

По словам источника, близкого к хуситам, движение уже завершило подготовку к атакам на судоходство, разместив ракеты и беспилотники в районе Баб-эль-Мандебского пролива – у входа в Красное море, в горных районах Йемена с видом на Ходейду и Аденский залив. По его словам, подразделения ожидают лишь приказа начать операцию.

Ближний Восток
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