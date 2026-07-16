Минэкологии приказало остановить работы на месте аэропорта Сде-Дов из-за загрязненной почвы

Министерство экологии потребовало от мэрии Тель-Авива немедленно остановить строительные работы на территории бывшего аэропорта Сде-Дов из-за помех в проведении анализа почвы на ПФАС и подозрений на распространение загрязненных почв.

ПФАС – это большое семейство синтетических химических соединений (насчитывающее тысячи разновидностей), которое десятилетиями применялось в промышленности: тефлоновые покрытия для посуды, водоотталкивающие пропитки, а также особо мощные пены для пожаротушения, используемые в аэропортах и на нефтебазах.

Экологи называют их называют "вечными химикатами" – они практически не разлагаются в окружающей среде, накапливаются в почве и грунтовых водах, а через питьевую воду попадают в организм человека. Воздействие некоторых соединений этой группы связывают с повышенным риском рака почек и яичек, поражением иммунной системы, ростом уровня холестерина и вредом для плода.

Управление водного хозяйства предупреждало о необходимости проведения проверки на ПФАС на землях Сде-Дов еще в 2022 году, однако министерство экологии занялось вопросом только в начале 2026 года. При этом в министерстве попытались уменьшить проблему путем повышения максимально допустимых показателей загрязнения, однако эта попытка была заблокирована министерством здравоохранения.

Требование остановить работы последовало после проверки, проведенной инспекторами министерства. Выяснилось, что десятки тысяч тонн грунта выкапывались на еще не проверенных участках и сваливались в отвалы высотой более 10 метров – без разделения по источникам происхождения, без маркировки и без экологического сопровождения.

На площадку грузовиками завозили посторонний грунт, не отделяя его от местного, а почву, подозреваемую в загрязнении, уже успели рассредоточить по территориям, предназначенным для общественного пользования.

Природоохранная организация "Адам Тева ве-Дин" обвиняет министерство в безответственности, приведшей к тому, что "все кошмарные сценарии, которых мы опасались, начинают сбываться".

Мэрия Тель-Авива, со своей стороны, заявила, что действует в полном согласовании с министерством и ждет от него дальнейших указаний по вывозу грунта.