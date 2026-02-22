x
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Американцы победили канадцев в овертайме. Победный гол Джека Хьюза

Хоккей
Зимняя Олимпиада 2026
время публикации: 22 февраля 2026 г., 17:59 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 18:06
AP Photo/Luca Bruno

Победителем мужского хоккейного олимпийского турнира стала сборная США.

В очень упорном финале американцы в овертайме одолели канадцев 2:1.

Финал Миланской олимпиады проходил ровно через 46 лет после "Чуда на льду", когда в финале олимпиады в Лэйк-Плэcиде сборная США победила грозную "Красную машину", сборную СССР.

На 6-й минуте Мэтт Болди (Миннесота Уайлд) вывел американцев вперед 1:0.

Канадцы больше атаковали. Отлично действовал вратарь сборной США, совершивший несколько впечатляющих сэйвов.

На 39-й минуте Кайл Макар (Колорадо Эвеланш) сравнял счет 1:1.

На 62-й минуте "золотой гол" забил еврейский форвард "Нью-Джерси Дэвилз" Джек Хьюз.

