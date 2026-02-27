Результаты матчей НХЛ
время публикации: 27 февраля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:57
Состоялись матчи регулярного сезона НХЛ. "Эдмонтон" в гостях разгромил "Лос-Анджелес" 8:1.
Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс 4:2
Каролина Харрикейнз -Тампа-Бей Лайтнинг 5:4
Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 5:1
Монреаль Канадиенз - Нью-Йорк Айлендерз 3:4 (овертайм)
Оттава Сенаторз -Детройт Ред Уингз 1:2 (овертайм)
Питтсбург Пингвинз -Нью-Джерси Дэвилз 4:1
Нешвилл Прэдейторз - Чикаго Блэк Хоукс 4:2
Нью-Йорк рейнджерс - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)
Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 5:1
Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 2:5
Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 1:4
Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 1:8
