Спорт

Результаты матчей НХЛ

Хоккей
НХЛ
время публикации: 27 февраля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:57
Результаты матчей НХЛ
Состоялись матчи регулярного сезона НХЛ. "Эдмонтон" в гостях разгромил "Лос-Анджелес" 8:1.

Бостон Брюинз - Коламбус Блю Джекетс 4:2

Каролина Харрикейнз -Тампа-Бей Лайтнинг 5:4

Флорида Пантерз - Торонто Мейпл Лифс 5:1

Монреаль Канадиенз - Нью-Йорк Айлендерз 3:4 (овертайм)

Оттава Сенаторз -Детройт Ред Уингз 1:2 (овертайм)

Питтсбург Пингвинз -Нью-Джерси Дэвилз 4:1

Нешвилл Прэдейторз - Чикаго Блэк Хоукс 4:2

Нью-Йорк рейнджерс - Филадельфия Флайерз 2:3 (овертайм)

Сент-Луис Блюз - Сиэтл Кракен 5:1

Колорадо Эвеланш - Миннесота Уайлд 2:5

Сан-Хосе Шаркс - Калгари Флэймз 1:4

Лос-Анджелес Кингз - Эдмонтон Ойлерз 1:8

Спорт
