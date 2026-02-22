x
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Спорт

Олимпиада. Хоккей. Бронзовые медали завоевали финны

Зимняя Олимпиада 2026
Хоккей
время публикации: 22 февраля 2026 г., 07:32 | последнее обновление: 22 февраля 2026 г., 07:32
Олимпиада. Хоккей. Бронзовые медали завоевали финны
AP Photo/Hassan Ammar

Бронзовые медали мужского хоккейного турнира завоевала сборная Финляндии.

Финны победили сборную Словакии 6:1.

В матче открытия турнира встречались эти же команды. И тогда словаки неожиданно разгромили финнов 4:1.

На 49-й минуте финны забили два гола за 42 секунды, сделав счет 4:1. Это был переломный момент матча.

По броскам 35:31 в пользу победителей.

