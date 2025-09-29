Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла в возрасте 46 лет

Заслуженный мастер спорта РФ по боксу, трехкратная чемпионка мира Ирина Синецкая скончалась на 47-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Ирина Синецкая родилась 25 декабря 1978 года в селе Кочубеевское, Ставропольский край. Проходила подготовку в ставропольской Детско-юношеской школе единоборств под руководством тренера Виктора Веселова. Выпускница факультета физической культуры Ставропольского государственного университета 2007 года. 11-кратная чемпионка России (вплоть до 2014 года). Победительница четырех чемпионатов Европы (до 2009 года) и серебряная призерка ЧЕ 2011 года. Трехкратная чемпионка мира. Считалась одной из самых титулованных спортсменок в женском боксе.