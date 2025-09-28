Сборная Италии во второй раз подряд стала чемпионом мира по волейболу
На Филиппинах завершился чемпионат мира по волейболу. Сборная Италии в пятый раз (и во второй подряд) стала чемпионом мира.
В финале итальянцы победили сборную Болгарии 25:21, 25:17, 17:25, 25:10.
Болгары во второй раз стали серебряным призером чемпионата мира.
Бронзовые медали завоевали поляки, победив чехов 25:18, 23:25, 25:22, 25:21.
