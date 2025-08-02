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Спорт

Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы

Стрельба из лука
время публикации: 02 августа 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 21:11
Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы
AP Photo/Brynn Anderson

В Словении проходит молодежный кубок Европы по стрельбе из лука.

Израильтянин Рой Дрор стал победителем турнира по стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 21 года.

Второе место занял француз Баптист Аддис. Третье - Жюль Педу (Франция).

В соревнованиях женщин в этой возрастной категории победила украинка Дзвенислава Чернык. Бронзовую медаль завоевала украинка Виктория Витковец.

Украинки завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях в возрастной категории до 21 года (олимпийский лук).

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