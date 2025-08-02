Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы

В Словении проходит молодежный кубок Европы по стрельбе из лука.

Израильтянин Рой Дрор стал победителем турнира по стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 21 года.

Второе место занял француз Баптист Аддис. Третье - Жюль Педу (Франция).

В соревнованиях женщин в этой возрастной категории победила украинка Дзвенислава Чернык. Бронзовую медаль завоевала украинка Виктория Витковец.

Украинки завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях в возрастной категории до 21 года (олимпийский лук).