Стрельба из лука. Рой Дрор стал пбедителем Молодежного Кубка Европы
время публикации: 02 августа 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 21:11
В Словении проходит молодежный кубок Европы по стрельбе из лука.
Израильтянин Рой Дрор стал победителем турнира по стрельбе из олимпийского лука в возрастной категории до 21 года.
Второе место занял француз Баптист Аддис. Третье - Жюль Педу (Франция).
В соревнованиях женщин в этой возрастной категории победила украинка Дзвенислава Чернык. Бронзовую медаль завоевала украинка Виктория Витковец.
Украинки завоевали серебряную медаль в командных соревнованиях в возрастной категории до 21 года (олимпийский лук).
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