Теннис на колясках. Гай Сассон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Израильский теннисист Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде и четвертьфинале он разгромил соперников: южноафриканца Дональда Рамфади 6:2, 6:2, австралийца Хита Дэвидсона 6:0, 6:0.

В полуфинале Гай Сасон сыграет с голландцем Нильсом Винком.

В парном разряде Гай Сасон и Нильс Винк вышли в финал.

Израильтянин Сергей Лысов в четвертьфинале аргентинцу Густаво Фернандесу 1:6, 2:6.

Израильтянка Мааян Зикри в матче первого круга проиграла Аник ван Коот (Нидерланды) 0:6, 2:6.