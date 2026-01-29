x
29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
29 января 2026
Спорт

Теннис на колясках. Гай Сассон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии

Теннис
Теннисный турнир Большого Шлема
время публикации: 29 января 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 29 января 2026 г., 07:38
Теннис на колясках. Гай Сассон вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
AP Photo/Vera Nieuwenhuis

Израильский теннисист Гай Сасон (теннис на колясках) вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии.

В первом раунде и четвертьфинале он разгромил соперников: южноафриканца Дональда Рамфади 6:2, 6:2, австралийца Хита Дэвидсона 6:0, 6:0.

В полуфинале Гай Сасон сыграет с голландцем Нильсом Винком.

В парном разряде Гай Сасон и Нильс Винк вышли в финал.

Израильтянин Сергей Лысов в четвертьфинале аргентинцу Густаво Фернандесу 1:6, 2:6.

Израильтянка Мааян Зикри в матче первого круга проиграла Аник ван Коот (Нидерланды) 0:6, 2:6.

