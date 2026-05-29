Тайский бокс. Известного российского спортсмена подозревают в создании ОПГ
время публикации: 29 мая 2026 г., 13:59 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 13:59
Известный российский спортсмен Салим Аминов задержан и находится в СИЗО в Санкт-Петербурге, сообщаетLife.ru со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.
Аминова подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств.
Салим Аминов - трехкратный чемпион Северо-Кавказского федерального округа по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу 2022 года, победитель юниорского чемпионата России по тайскому боксу 2019 года.
