29 мая 2026
последняя новость: 14:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
29 мая 2026
29 мая 2026
последняя новость: 14:45
29 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Тайский бокс. Известного российского спортсмена подозревают в создании ОПГ

Смешанные единоборства
время публикации: 29 мая 2026 г., 13:59 | последнее обновление: 29 мая 2026 г., 13:59
Тайский бокс. Известного российского спортсмена подозревают в создании ОПГ
AP Photo/Dmitri Lovetsky

Известный российский спортсмен Салим Аминов задержан и находится в СИЗО в Санкт-Петербурге, сообщаетLife.ru со ссылкой на телеграм-канал Sport Baza.

Аминова подозревают в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств.

Салим Аминов - трехкратный чемпион Северо-Кавказского федерального округа по тайскому боксу, серебряный призер чемпионата России по тайскому боксу 2022 года, победитель юниорского чемпионата России по тайскому боксу 2019 года.

