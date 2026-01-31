Футбол. Крамарич обошел Элбера. Результаты матчей Бундеслиги

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Германии. "Хоффенхайм" победил столичный "Унион" 3:1.

Аугсбург - Санкт-Паули (Гамбург) 2:1

"Аугсбург" одержал вторую победу подряд и поднялся на 11-е место.

Оба мяча в ворота гостей забил Михаэль Грегорич, выступавший на правах аренды за "Санкт-Паули" в 2013-14 году (аренда из "Хоффенхайма").

Айнтрахт (Франкфурт) - Байер (Леверкузен) 1:3

"Орлы" преследуют лидирующую группу, но не могут победить уже в пяти матчах и опустились на 8-е место.

"Фармацевты" одержали вторую победу подряд и поднялись на шестое место.

Хоффенхайм - Унион (Берлин) 3:1

В первом тайме Андрей Крамарич забил два гола. Он обошел Джованни Элбера и поднялся на третье место в списке иностранных бомбардиров Бундеслиги (134 гола).

"Деревенские парни" одержали шестую победу в последних семи матчах и поднялись на третье место.

Лейпциг - Майнц 1:2

Сенсация. "Лейпциг", находящийся на четвертом месте, проиграл "Майнцу", который благодаря победе выбрался из зоны вылета.

Вердер (Бремен) - Боруссия (Менхенгладбах) 1:1

Хозяева отыгрались на 4-й минуте компенсированного времени.