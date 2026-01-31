Дзюдо. Израильтянин стал победителем турнира в Софии
время публикации: 31 января 2026 г., 17:31 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 17:31
В Болгарии проходит турнир по дзюдо Sofia European Open 2026. В нем принимают участие 385 спортсменов из 39 стран.
Израильтянин Даниэль Стейн Падоа стал победителем в весовой категории до 60 кг.
В полуфинале он победил израильтянина Бена Тамари, который занял пятое место.
В финале израильтянин победил британца Чарли Эйра.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026