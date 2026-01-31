Чемпионат Израиля по футболу. "Апоэль" (Тель-Авив) победил и поднялся на третье место

В стартовом матче двадцать первого тура чемпионата Израиля по футболу тель-авивский "Апоэль" победил "Маккаби" (Нетания) 2:0.

"Красные" одержали третью победу подряд и поднялись на третье место, обойдя тель-авивский "Маккаби" (отрыв на данный момент 2 очка).

В этом сезоне тель-авивский "Апоэль" в чемпионате на своем поле еще не проигрывал.

В предыдущих двух встречах в этом сезоне (в чемпионате и Кубке Тото) "Маккаби" (Нетания) победил тель-авивский "Апоэль" с общим счетом 5:0. Сегодня пришло время реванша.

У "Апоэля" было значительное преимущество (52% владения мячом, 18:6 по ударам, 4:2 по точным ударам, 7:0 по угловым).

На 65-й минуте Омер Нир Он неудачно парировал мяч. Бывший игрок "Маккаби" (Нетания) Рой Корине добил мяч в сетку 1:0.

На 89-й минуте отличился 20-летний Амит Лемкин.