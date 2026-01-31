Футбол. Чемпионат Испании. "Алавес" одержал волевую победу в Барселоне
время публикации: 31 января 2026 г., 14:41 | последнее обновление: 31 января 2026 г., 14:41
В стартовом матче двадцать второго тура чемпионата Испании "Алавес" в гостях обыграл "Эспаньол" 2:1.
"Алавес"впервые в этом сезоне одержал вторую победу подряд и поднялся на 10-е место.
Впервые с сезона 2001-02 годов "Алавес" выиграл оба матча против "Эспаньола" в одном сезоне.
Несмотря на третье поражение подряд, "Эспаньол" занимает пятое место.
На 15-й минуте бывший игрок молодежной команды "Барселоны" Роберто Фернандес Хаен головой отправил мяч в нижний угол 1:0.
На 27-й минуте бывший игрок молодежного состава мадридского "Реала" Антонио Бланко нанес удар из-за пределов штрафной. Точно в "шестерку" 1:1.
Победный гол на 71-й минуте забил Лукас Бойе.
