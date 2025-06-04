Водное поло. Кубок Дуная. Сборная Израиля заняла второе место
время публикации: 04 июня 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:37
В Словакии прошел турнир по водному поло "Кубок Дуная".
Мужская сборная Израиля одержала три победы в четырех матчах и заняла второе место.
Израильтяне обыграли украинцев 15:12, словенцев 17:10 и британцев 15:8.
Сборная Израиля проиграл словакам 10:12.
Турнир рассматривается как этап подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы.
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