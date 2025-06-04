x
04 июня 2025
|
последняя новость: 14:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2025
|
04 июня 2025
|
последняя новость: 14:31
04 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Водное поло. Кубок Дуная. Сборная Израиля заняла второе место

Водное поло
время публикации: 04 июня 2025 г., 13:37 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 13:37
Водное поло. Кубок Дуная. Сборная Израиля заняла второе место
AP Photo/Luca Bruno

В Словакии прошел турнир по водному поло "Кубок Дуная".

Мужская сборная Израиля одержала три победы в четырех матчах и заняла второе место.

Израильтяне обыграли украинцев 15:12, словенцев 17:10 и британцев 15:8.

Сборная Израиля проиграл словакам 10:12.

Турнир рассматривается как этап подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 19 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной США
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Венгрии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 16 января 2025

Чемпионат мира по водному поло. Голландки разгромили сборную Израиля