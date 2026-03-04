Известный российский тяжелоатлет погиб на войне
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:24
На войне против Украины погиб известный российский тяжелоатлет Александр Чепиков, сообщает "Чемпионат".
Он был выпускником Брянского училища олимпийского резерва.
Александр Чепиков - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2012 года, победитель молодежного чемпионата России 2012 года, серебряный призер чемпионата России 2013 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов России.
