04 марта 2026
Спорт

Известный российский тяжелоатлет погиб на войне

Война в Украине
Тяжелая атлетика
время публикации: 04 марта 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 04 марта 2026 г., 13:24
Известный российский тяжелоатлет погиб на войне
AP Photo/Mike Groll, File

На войне против Украины погиб известный российский тяжелоатлет Александр Чепиков, сообщает "Чемпионат".

Он был выпускником Брянского училища олимпийского резерва.

Александр Чепиков - серебряный призер молодежного чемпионата Европы 2012 года, победитель молодежного чемпионата России 2012 года, серебряный призер чемпионата России 2013 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов России.

Спорт
