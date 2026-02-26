25 февраля на 69-м году жизни умер легендарный американский боксер Рубен Кастильо, сообщают спортивные СМИ.

Он был четырехкратным претендентом на пояс чемпиона мира.

Рубен "Конкистадор" Кастильо провел на профессиональном ринге 81 бой. в 69 победил.

Он провел четыре боя за звание чемпиона мира по версии WBC и проиграл легендам бокса Сальвадору Санчесу, Алексису Аргуэльо, Хулио Сесару Чавесу и Хуану Лапорте.

В 1988 году Рубен Кастильо снялся в фильме "Стальные кулаки".