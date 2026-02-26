x
26 февраля 2026
|
последняя новость: 11:26
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
26 февраля 2026
|
26 февраля 2026
|
последняя новость: 11:26
26 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер легендарный американский боксер

Бокс
Знаменитые спортсмены
время публикации: 26 февраля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 10:53
Умер легендарный американский боксер
AP Photo/Boris Grdanoski

25 февраля на 69-м году жизни умер легендарный американский боксер Рубен Кастильо, сообщают спортивные СМИ.

Он был четырехкратным претендентом на пояс чемпиона мира.

Рубен "Конкистадор" Кастильо провел на профессиональном ринге 81 бой. в 69 победил.

Он провел четыре боя за звание чемпиона мира по версии WBC и проиграл легендам бокса Сальвадору Санчесу, Алексису Аргуэльо, Хулио Сесару Чавесу и Хуану Лапорте.

В 1988 году Рубен Кастильо снялся в фильме "Стальные кулаки".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 февраля 2026

Умер бывший волейболист сборной России
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 февраля 2026

На войне погиб известный российский боксер
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 декабря 2025

Умер известный советский боксер, призер Московской олимпиады
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 22 марта 2025

Умер легендарный боксер Джордж Форман