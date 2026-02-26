Умер легендарный американский боксер
время публикации: 26 февраля 2026 г., 10:43 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 10:53
25 февраля на 69-м году жизни умер легендарный американский боксер Рубен Кастильо, сообщают спортивные СМИ.
Он был четырехкратным претендентом на пояс чемпиона мира.
Рубен "Конкистадор" Кастильо провел на профессиональном ринге 81 бой. в 69 победил.
Он провел четыре боя за звание чемпиона мира по версии WBC и проиграл легендам бокса Сальвадору Санчесу, Алексису Аргуэльо, Хулио Сесару Чавесу и Хуану Лапорте.
В 1988 году Рубен Кастильо снялся в фильме "Стальные кулаки".
