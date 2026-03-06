Сноубординг. Участница олимпиады получила тяжелые травмы на тренировке. Ее сбил пьяный турист
время публикации: 06 марта 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 11:02
16-летняя болгарская сноубордистка Малена Замфирова получила тяжелые травмы во время тренировки в Чехии.
Об этом сообщают болгарские СМИ.
Спортсменку, которая готовилась к чемпионату мира, сбил пьяный турист, "неосторожно съезжавший с горы".
Спортсменка получила многочисленные переломы. Ей были сделаны несколько операций в больнице в Чехии.
По сообщениям болгарских СМИ, Малену Замфирову перевезут в больницу в Австрии.
Малена Замфирова - участница Миланской олимпиады. В параллельном гигантском слаломе она заняла девятое место.
