06 марта 2026
Спорт

Сноубординг. Участница олимпиады получила тяжелые травмы на тренировке. Ее сбил пьяный турист

Сноубординг
время публикации: 06 марта 2026 г., 11:02
Сноубординг. Участница олимпиады получила тяжелые травмы на тренировке. Ее сбил пьяный турист
AP Photo/Abbie Parr

16-летняя болгарская сноубордистка Малена Замфирова получила тяжелые травмы во время тренировки в Чехии.

Об этом сообщают болгарские СМИ.

Спортсменку, которая готовилась к чемпионату мира, сбил пьяный турист, "неосторожно съезжавший с горы".

Спортсменка получила многочисленные переломы. Ей были сделаны несколько операций в больнице в Чехии.

По сообщениям болгарских СМИ, Малену Замфирову перевезут в больницу в Австрии.

Малена Замфирова - участница Миланской олимпиады. В параллельном гигантском слаломе она заняла девятое место.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
