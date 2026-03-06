Дебют Тре Янга. Десятое подряд поражение "Бруклина". Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгрмил "Бруклин" 126:110.
Орландо Мэджик - Даллас Мэверикс 115:114
Победный данк Уэнделл Картер младший сделал за 1.4 секунды до финальной сирены.
Вашингтон Уизардс - Юта Джаз 112:122
Дебют Тре Янга в "Вашингтоне" получился неудачным. Он набрал 12 очков и сделал 6 передач.
Эйс Бейли (Юта) установил личный рекорд результативности - 32 очка.
Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 113:115 (овертайм)
Основное время 101:101.
Майами Хит - Бруклин Нетс 126:110
"Бруклин" потерпел десятое поражение подряд.
Израильские баскетболисты "Бруклина": Бен Сараф (6 + 2 передачи), Денни Вульф (3 подбора + 2 передачи).
Миннесота Тимбервулвз - Торонто Рэпторз 115:107
