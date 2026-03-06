x
06 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 10:42
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Дебют Тре Янга. Десятое подряд поражение "Бруклина". Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 06 марта 2026 г., 10:40 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 10:40
Дебют Тре Янга. Десятое подряд поражение "Бруклина". Результаты матчей НБА
AP Photo/Lynne Sladky

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Майами" разгрмил "Бруклин" 126:110.

Орландо Мэджик - Даллас Мэверикс 115:114

Победный данк Уэнделл Картер младший сделал за 1.4 секунды до финальной сирены.

Вашингтон Уизардс - Юта Джаз 112:122

Дебют Тре Янга в "Вашингтоне" получился неудачным. Он набрал 12 очков и сделал 6 передач.

Эйс Бейли (Юта) установил личный рекорд результативности - 32 очка.

Хьюстон Рокетс - Голден Стэйт Уорриорз 113:115 (овертайм)

Основное время 101:101.

Майами Хит - Бруклин Нетс 126:110

"Бруклин" потерпел десятое поражение подряд.

Израильские баскетболисты "Бруклина": Бен Сараф (6 + 2 передачи), Денни Вульф (3 подбора + 2 передачи).

Миннесота Тимбервулвз - Торонто Рэпторз 115:107

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Леброн Джеймс установил рекорд НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

"Барселона" проиграла в Милане. Результаты матчей Евролиги
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

"Портленд" победил "Мемфис". Результаты матчей НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

В связи с войной перенесены два матча Евролиги