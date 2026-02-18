Олимпиада. Сноубординг. В слоупстайле чемпионом стал китаец

Олимпийским чемпионом в слоупстаййле стал китайский сноубордист Су Имин.

Четыре года назад он был серебряным олимпийским призером в этой дисциплине.

На втором месте японец Тайго Хасегава.

Бронзовую медаль завоевал американец Джейк Кантер.

Эксперты отнемли к неожиданностям не попадание на пьедестал норвежца Маркуса Кливленда (4-е место) и канадца Марка Макморриса (8-е).